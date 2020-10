Ploegbaas Jumbo-Visma prijst veerkracht Roglic

Teambaas Richard Plugge van Jumbo-Visma prijst de wijze waarop Primoz Roglic veerkracht heeft getoond door na het verlies van de eindzege in de Tour de France de klassieker Luik-Bastenaken-Luik te winnen. “Na de tegenslag in de Tour komt Primoz geweldig terug. Hij kan goed omgaan met winnen, maar ook met verliezen.”

Roglic werd twee weken geleden in de voorlaatste etappe van de Ronde van Frankrijk door zijn landgenoot Tadej Pogacar uit de leiderstrui gereden. In Luik-Bastenaken-Luik sprintte Roglic met een ultieme krachtsinspanning voorbij de Fransman Julian Alaphilippe naar de zege. De Franse wereldkampioen werd later nog teruggezet naar de vijfde plaats.

“Ik ben heel blij voor hem en het team. Dit is ons tweede monument dit jaar”, liet Plugge via de ploeg weten vanuit de Giro d’Italia. Eerder won het team met Wout van Aert Milaan – Sanremo. “Het is ongelofelijk wat we doen dit seizoen.”