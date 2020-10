Thiem in vijf sets langs Franse wildcardspeler Gaston

Dominic Thiem heeft zich flink moeten inspannen om de kwartfinales van Roland Garros te bereiken. De finalist van 2018 en 2019 had vijf sets nodig om zich te ontdoen van de Franse wildcardspeler Hugo Gaston, de nummer 239 van de wereld. Na 3,5 uur werd het 6-4 6-4 5-7 3-6 6-3 voor de nummer 3 van de plaatsingslijst.

Thiem won de eerste en tweede set dankzij één break en een reguliere zege leek in de maak. In de derde set toonde de linkshandige Fransman echter zijn vechtlust en hij nam zowaar een 3-1-voorsprong. Thiem maakte de achterstand ongedaan en werkte bij een 5-4-achterstand drie setpunten weg. Twee games later was het op het vijfde setpunt wel raak voor Gaston, tot groot genoegen van de fans op het Court Philippe Chatrier.

Gaston sleepte er zelfs een vijfde set uit en daarin ging het lang gelijk op. Op 4-3 voor Thiem leverde Gaston zijn servicegame in en een game later maakte Thiem het af op zijn tweede wedstrijdpunt.

De 20-jarige Gaston, in de vorige ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Stan Wawrinka, kreeg een staande ovatie bij het verlaten van de baan.

Thiem neemt het bij de laatste acht op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, die in aanloop naar Roland Garros het masterstoernooi van Rome wist te winnen.