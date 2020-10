Topfavoriete Halep uitgeschakeld in vierde ronde Roland Garros

De Roemeense tennisster Simona Halep is op ontluisterende wijze uitgeschakeld op Roland Garros. De nummer 1 van de plaatsingslijst liet zich in de vierde ronde wegspelen door de pas 19-jarige Poolse Iga Swiatek. Halep maakte slechts drie games in de partij en moest na ruim een uur met 1-6 2-6 het hoofd buigen voor de nummer 54 van de wereld.

Halep, die het grandslamtoernooi in Parijs in 2018 won, speelde haar eerste drie partijen nog zeer overtuigend en won steeds zonder setverlies. Maar tegen de jonge Poolse kwam ze er in het geheel niet aan te pas.