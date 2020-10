Tourwinnaar Pogacar heeft gemengde gevoelens over sprint in Luik

Tourwinnaar Tadej Pogacar had gemengde gevoelens na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. De 22-jarige Sloveen finishte in een rommelige sprint met een hinderende wereldkampioen Julian Alaphilippe als vierde. Omdat de Fransman werd teruggezet naar de vijfde plaats, werd hij uiteindelijk derde.

“Ik voelde me heel goed en wilde aan de sprint beginnen. Ik bevond me in een goede positie, zag de streep en ging voor de zege”, zei de Sloveen van UAE Team Emirates. “In één moment veranderde alles en dacht ik dat ik ging vallen. Ik kon overeind blijven en eindigde als vierde. Na de declassering van Alaphilippe word ik derde. Maar ik blijf achter met gemengde gevoelens.”

Pogacar nam voor de tweede keer deel aan Luik-Bastenaken-Luik. “Vorig jaar bij mijn debuut werd ik achttiende en daar was ik heel tevreden mee. Dat ik dit jaar mee kan strijden om de overwinning is geweldig.”