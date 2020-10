Van der Mark vijfde in race twee WK Superbike Magny-Cours

Motorcoureur Michael van der Mark is in de tweede race van het WK Superbike in het Franse Magny-Cours als vijfde gefinisht. De Nederlander herstelde zich daarmee enigszins van de tegenvallende negende plaats op zaterdag in de eerste race. In die race kwam hij wel ten val.

De zege in race twee was voor Scott Redding en de Brit voorkwam daarmee dat zijn landgenoot Jonathan Rea zich al voor de zesde keer op rij tot wereldkampioen kroonde. Rea reed wel de eerste rondjes aan de leiding, maar kwam pas als vierde langs de finishvlag. De Fransman Loris Baz en de Brit Chaz Davies gingen hem na Redding ook nog voorbij.

Rea gaat het finale weekeinde over twee weken in het Portugese Estoril in met 59 punten voorsprong op Redding. Er zijn maximaal 62 punten te verdienen. Van der Mark staat stevig op de vierde plaats in het kampioenschap.