Van der Poel verrast zichzelf met zesde plaats in Luik

Mathieu van der Poel was tevreden met zijn zesde plaats bij zijn eerste optreden in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik, maar baalde ook een beetje. “Ik verras mezelf hier, maar tegelijkertijd is dit ook wel een beetje zuur. Mohoric rijdt wel nog naar de koplopers. Dan is dit een gemiste kans.”

Bij de demarrage van wereldkampioen Julian Alaphilippe op de laatste klim, de Côte de la Roche-aux-Faucons moest Van der Poel even passen. Daardoor moest hij in de slotkilometers in de achtervolging op een kopgroep met daarin de Zwitser Marc Hirschi en de Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic van wie laatstgenoemde won.

“Er zat meer in”, analyseerde Van der Poel. “Op die klim kwam ik net te kort om de beste vier of vijf te volgen, maar het is vooral wat er daarna gebeurde wat ik een beetje jammer vind. Als ik zie dat Mohoric er nog bijkomt en meedoet om de zege, dan is dit wel een gemiste kans. Ik moet eerlijk zijn, toen die vier versnelden kon ik even niet mee, maar daarna voelde ik me goed.”

Eerst was er ontgoocheling bij de Nederlands kampioen, maar zijn humeur sloeg al snel om. “Zesde in mijn eerste Luik, ik moet tevreden zijn. Dat overheerst. Ik heb de koers ook niet verkend, dat is ook nog een nadeel.”

Vooraf zei de 25-jarige wielrenner nog dat hij nog een beetje vermoeid was van de lange aanval waarmee hij een dag eerder de slotetappe en het eindklassement van de BinckBank Tour had gewonnen. “Ik hoop er in het begin van de wedstrijd doorheen te komen. Dit is meer om ervaring op te doen.”

Na afloop was hij vooral blij met zijn vorm. “Die is goed, dat heeft iedereen wel gezien. Ik heb eindelijk de benen die ik wil hebben. De BinckBank Tour heb ik nu al op zak en er komen nog mooie koersen aan. Ik voel me echt super en kijk uit naar wat nog komt.”