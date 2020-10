Primoz Roglic heeft voor het eerst Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma was na 257 kilometer de snelste in de Ardennenklassieker. Hij bleef in een rommelige sprint wereldkampioen Julian Alaphilippe, de Zwitser Marc Hirschi en zijn landgenoot Tadej Pogacar voor.

Roglic, die twee weken geleden in het slotweekend de Tourzege verspeelde aan zijn landgenoot Pogacar, deed voor het eerst mee in Luik.