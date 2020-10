Djokovic zonder setverlies naar laatste acht Roland Garros

Novak Djokovic heeft zich zonder setverlies bij de laatste acht geschaard op Roland Garros. De als eerste geplaatste Serviër was in drie sets de Rus Karen Chatsjanov de baas: 6-4 6-3 6-3.

De 33-jarige Djokovic wist zich al voor de veertiende keer te plaatsen voor de kwartfinales. Alleen twaalfvoudig kampioen Rafael Nadal lukte dat ook.

De nummer 1 van de wereld heeft in vier duels pas 25 games verloren; in zijn eerste drie duels telkens 5 en nu tegen Chatsjanov 10. In de kwartfinales neemt Djokovic het op tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Pablo Carreño Busta en de Duitse qualifier Daniel Altmaier.