Grote weersverschillen op Sicilië krijgen Kelderman niet klein

Wielrenner Wilco Kelderman keek met een tevreden gevoel terug op de derde etappe in de Ronde van Italië, een bergrit met finish op de flanken van de Etna. De 29-jarige coureur van Team Sunweb had in de slotfase nog voldoende energie en kracht over om weg te rijden uit een achtervolgend groepje. Hij eindigde als vierde, op 39 seconden van winnaar Jonathan Klever Caicedo uit Ecuador. Kelderman steeg dankzij zijn geslaagde ‘jump’ van de dertigste naar de vierde plek in het algemeen klassement, op 42 seconden van de nieuwe leider João Almeida uit Portugal.

“Ik voelde me heel goed, terwijl het toch wel een beetje raar weer was”, blikte Kelderman voldaan terug op de zware dag. “Het was aanvankelijk superheet en zweterig weer, maar hier op de top was het koud en nat. Dat had wel wat impact op mijn fysieke gestel. Het was een gekke klim om zo naar de lava toe te rijden. Het leek Tenerife wel. Dit was echt anders dan normaal.”

Kelderman: “Ik zag dat er geen enkel team echt controle had tijdens de beklimming. Ik zat met een paar jongens voorin en op een gegeven moment leek het me een goed idee om weg te rijden en te kijken wat er zou gebeuren. Dat was een goede zet, omdat er helemaal geen controle was.”

Kelderman, die volgend jaar voor Bora-hansgrohe rijdt, wilde kort na zijn sterke optreden niet te vroeg juichen. “Dit is nog maar het begin. Er gaat nog heel veel gebeuren. De laatste week van de Giro is echt superzwaar. En er gebeurt in de Giro altijd wel wat, dat heb je vandaag ook weer kunnen zien. We zitten pas in de eerste dagen en hebben nog een lange weg te gaan.”