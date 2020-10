Outsiders Tsitsipas en Roeblev naar laatste acht op Roland Garros

Stefanos Tsitsipas en Andrey Roeblev, outsiders voor de titel, hebben zich op Roland Garros bij de laatste acht geschaard. Ze gaan met elkaar de strijd aan voor een plek in de halve finales.

Tsitsipas uit Griekenland ontdeed zich op het Court Philippe Chatrier van de Bulgaar Grigor Dimitrov. Het werd 6-3 7-6 (9) 6-2 voor de nummer 6 van de wereld. Vooral de tiebreak van de tweede set bleek cruciaal. Daarin liet Dimitrov twee setpunten, en daarmee kansen om de stand in evenwicht te brengen, onbenut. Tsitsipas verzilverde zijn derde setpoint na een misser van Dimitrov.

Roeblev had tegelijkertijd op Court Suzanne Lenglen vier sets nodig om zich te ontdoen van de Hongaar Marton Fucsovics. De Rus won met 6-7 (4) 7-5 6-4 7-6 (3).

In aanloop naar Roland Garros troffen Tsitsipas en Roeblev, beiden 22 jaar oud, elkaar ook in de finale van het ATP-toernooi van Hamburg. Toen won Roeblev met 7-5 in de derde set.

Tsitsipas en Roeblev gelden achter favorieten Rafael Nadal en Novak Djokovic als outsiders voor de titel in Parijs. Beiden hebben nog nooit een grandslamtoernooi gewonnen. Tsitsipas stond in 2019 in de halve finales van de Australian Open, Roeblev was in 2017 en 2020 kwartfinalist op de US Open.