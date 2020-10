Ploegleider Engels: Kruijswijk mist nog ritme en hardheid

Wielrenner Steven Kruijswijk hield gemengde gevoelens over aan de derde etappe in de Ronde van Italië. De kopman van Team Jumbo-Visma kon tijdens de slotklim op de Etna goed meekomen, maar had het soms lastig met de tempowisselingen. Door in zijn eigen tempo te blijven rijden, kon hij steeds weer terugkeren in het groepje achtervolgers. Hij kwam uiteindelijk als tiende over de finish en steeg eveneens naar de tiende plaats in het klassement, op 1.15 van de nieuwe leider João Almeida uit Portugal.

“Het was een heel zwaar ritje”, gaf Kruijswijk toe. “Het tempo lag vooral op het laatst heel hoog. Toen werd het ook uit elkaar gereden. Ik kon gelukkig zelf net mee, maar gemakkelijk was het niet. Voor vandaag was het goed genoeg, maar het moet wel nog verbeteren. Ik mis nog net die paar procent om echt mee te doen. Vandaag was een test en ik ben blij dat ik die goed heb doorstaan.”

Ploegleider Addy Engels liet zich eveneens positief uit. “Het klassement ziet er na vandaag voor ons veel beter uit. Enkele concurrenten hebben tijd verloren, dus dat is al een bonus. Steven mist na zijn blessureleed nog wedstrijdritme en hardheid, maar we weten ook dat Steven in een grote ronde kan verbeteren.”

Kruijswijk, die door een schouderblessure de Tour de France miste, verloor zaterdag tijdens de individuele tijdrit veel tijd door een gedraaide wind. Hij eindigde als 96e, 1 minuut en 44 seconden achter winnaar Filippo Ganna.