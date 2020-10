Tennisster Barty blijft zonder te spelen de nummer 1

Tennisster Ashleigh Barty kwam eind februari voor het laatst in actie, maar toch weet de Australische nu al dat ze ook na Roland Garros nog bovenaan de wereldranglijst staat. Simona Halep had Barty van de eerste plaats kunnen verdrijven. De Roemeense werd zondag in de vierde ronde in Parijs echter weggespeeld door de pas 19-jarige Poolse Iga Swiatek (1-6 2-6).

Barty ontbreekt op het derde en laatste grandslamtoernooi van dit jaar. De winnares van 2019 besloot vanwege de coronacrisis thuis te blijven. Ze sloeg daarom ook al de US Open over. Barty werd afgelopen weekeinde met een biertje in haar hand gesignaleerd op de tribune van The Gabba, een groot sportstadion in Brisbane waar een wedstrijd werd gespeeld tussen de Australian footballclubs Brisbane Lions en Richmond Tigers. Op de sociale media in AustraliĆ« gingen de beelden van de enthousiast meelevende Barty ‘viral’.

Na Roland Garros staan voor de tennissters nog maar twee toernooien dit seizoen op het programma van de WTA Tour, later deze maand in Ostrava en begin december een klein toernooi in Limoges. Alle andere evenementen zijn vanwege het coronavirus afgelast. Barty zal daarom voor het tweede jaar op rij als nummer 1 van de wereld het seizoen afsluiten.