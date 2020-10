Tennisster Kenin komt in Parijs sterk terug na matige start

Sofia Kenin heeft zich ten koste van de Française Fiona Ferro verzekerd van een plek in de kwartfinales van Roland Garros. De als vierde geplaatste Amerikaanse kwam na het verlies van de openingsset sterk terug: 2-6 6-2 6-1.

De 21-jarige Kenin, de nummer 6 van de wereld, was in de eerste set erg slordig en kwam er na een aardige start niet meer aan te pas. Na een 2-0-voorsprong te hebben gehad, verloor ze zes games op een rij.

In de tweede en derde set speelde Kenin, die Ferro met agressief spel haar wil oplegde, juist erg sterk en vooral in de slotfase miste ze amper nog iets. Ze maakte het af met een indrukwekkende lovegame. Bij een 4-0-voorsprong in de derde set kreeg Kenin nog een fluitconcert van de aanwezige Franse fans, die niet gediend waren van het gedrag van Kenin, die ondanks de riante voorsprong met haar racket gooide.

Kenin, begin dit jaar winnares van de Australian Open, neemt het voor een plek in de halve eindstrijd op tegen de winnares van het duel tussen de Tunesische Ons Jabeur en de Amerikaanse Danielle Collins.