Terugkeer Formule 1 in Turkije toch zonder toeschouwers

De terugkeer van de Formule 1 in Turkije gebeurt toch voor lege tribunes. De organisatie van de race op Istanbul Park hoopte in november zo’n 100.000 fans te verwelkomen en bood de kaartjes daarom voor bijzonder lage prijzen aan. De autoriteiten in Istanbul hebben nu vanwege het sterk oplopende aantal coronabesmettingen in het land alsnog besloten dat de GP van Turkije zonder publiek wordt verreden.

De Formule keert na negen jaar terug in Istanbul. Sebastian Vettel won in 2011 in een Red Bull-bolide de laatste GP van Turkije.

De race op Istanbul Park werd in augustus toegevoegd aan de kalender van de Formule 1, die als gevolg van de coronacrisis volledig overhoop werd gegooid. Zo verdween onder meer de Dutch GP op Zandvoort van het programma.

Met spotgoedkope tickets, waarvan de goedkoopste 10 euro kostten, hoopte de organisatie voor goed gevulde tribunes te zorgen. Er zouden al zo’n 40.000 kaartjes zijn verkocht. Al die fans moeten op 15 november echter thuis voor de tv de race gaan bekijken.