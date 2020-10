Argentijnse qualifier Podoroska naar laatste vier Roland Garros

De Argentijnse qualifier Nadia Podoroska, de nummer 131 van de wereld, heeft zich verrassend geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De 23-jarige tennisster was met 6-2 6-4 de als derde geplaatste Oekraïense Elina Svitolina de baas.

Podoroska, die nooit eerder haar opwachting maakte in het hoofdtoernooi van Roland Garros, heeft nu al acht duels op een rij gewonnen in Parijs.

Slechts twee keer sinds de invoering van het professionele tennis, in 1968, slaagde een tennisster erin om vanuit het kwalificatietoernooi door te dringen tot de laatste vier op een grand slam. In 1999 lukte de Amerikaanse Alexandra Stevenson dat op Wimbledon en in 1978 verraste de Australische Christine Dorey met een halvefinaleplaats op de Australian Open.

Om als eerste qualifier de eindstrijd te bereiken, moet de Argentijnse zien af te rekenen met de winnares van het duel tussen de Poolse Iga Swiatek en Martina Trevisan uit Italië, die in de vorige ronde Kiki Bertens versloeg.