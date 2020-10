AZ huurt vleugelverdediger Familia-Castillo van Chelsea

AZ krijgt de beschikking over Juan Familia-Castillo, die voor een jaar wordt gehuurd van Chelsea. Bij de Alkmaarders zal de vleugelverdediger als achtervang van linksback Owen Wijndal dienen.

Familia-Castillo (20) speelde vorig seizoen op huurbasis in het beloftenteam van Ajax, de club waar hij ook als jeugdspeler voor uitkwam. In 2016 maakte de geboren Amsterdammer de overstap naar Chelsea. Tot een debuut in de hoofdmacht van de Engelse topclub kwam het nog niet. Familia-Castillo ligt nog tot medio 2022 vast bij Chelsea, dat AZ geen optie tot koop wilde geven. “Ik ben super blij met deze stap naar AZ, ik kan niet wachten om hier te beginnen”, aldus de huurling.

AZ haalde eerder deze transferperiode al Timo Letschert als versterking voor de defensie. De ploeg uit Alkmaar haalde ook de Zweedse aanvaller Jesper Karlsson.