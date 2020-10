Beachvolleybalsters Van Iersel en Ypma door als koppel

De beachvolleybalsters Marleen Van Iersel en Pleun Ypma hebben besloten samen verder te gaan als koppel. Ze speelden afgelopen maand al samen tijdens het EK in Letland, waar ze in de achtste finales strandden.

Van Iersel (32) was op zoek naar een nieuwe partner, omdat Joy Stubbe enkele weken geleden besloot tijdelijk te stoppen. Op Instagram liet ze weten die te hebben gevonden in de 22-jarige Ypma, die daardoor terugkeert bij het nationaal beachvolleybalteam. In maart besloot ze nog een stap terug te doen.

“Een mooie kans, die ik aanpak met een nieuwe mindset”, zegt Ypma. “Ik ga er zoveel mogelijk van genieten. De komende maanden gaan we trainen op Tenerife, waar we zo hard mogelijk gaan werken.”