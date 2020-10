Franse wielrenner Démare sprint naar ritzege in Giro

De Franse wielrenner Arnaud Démare heeft in Villafranca Tirrena de vierde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De renner van Groupama-FDJ was in de laatste rit op Sicilië de sterkste in de massasprint.

De Franse kampioen drukte zijn voorwiel net iets eerder over de finishstreep dan de Slowaak Peter Sagan en de Italiaan Davide Ballerini. De fotofinish moest eraan te pas komen om te kunnen bepalen wie er had gewonnen. De rit ging over 140 kilometer, met de start in Catania.

De Giro gaat na vier ritten op Sicilië woensdag verder op het Italiaanse vasteland.