Wielrenner Thomas verlaat Giro met bekkenbreuk

Geraint Thomas is dinsdag niet meer van start gegaan in de vierde etappe van de Ronde van Italië. Zijn ploeg Ineos-Grenadiers meldde kort voor de rit dat uit onderzoek is gebleken dat de voormalig Tourwinnaar een breuk in zijn bekken heeft. De Brit was maandag nog voordat de derde etappe goed en wel op gang was gekomen gevallen toen hij over een bidon reed. Thomas stapte weer op de fiets, maar verloor in de slotbeklimming van de Etna meer dan twaalf minuten.

Thomas had met name last van zijn rechterheup. Maandag liet zijn ploeg nog weten ervan uit te gaan dat de kopman geen breuken had opgelopen, maar dat er nog wel nadere onderzoeken zouden volgen. Daaruit bleek dat er sprake is van een breuk in zijn bekken.

Thomas gold als topfavoriet voor de Giro, zeker na zijn sterke optreden zaterdag in de openingstijdrit.

De vierde etappe gaat van Catania naar Villafranco Tirrena over 140 kilometer met onderweg één lastige klim, de Portella Mandrazzi.