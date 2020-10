Hassan doet mee aan alternatieve FBK Games

Atlete Sifan Hassan verschijnt zaterdag aan de start van een alternatieve editie van de FBK Games, een FBK Nazomerwedstrijd. Hassan doet mee aan de 10 kilometer en grijpt de wedstrijd aan als voorbereiding op het WK halve marathon, een week later.

“Verschillende atleten van ons managementbureau gaven aan nog niet klaar te zijn met dit seizoen”, aldus Ellen van Langen, wedstrijddirecteur van de FBK Games. “Ze wilden super graag nog een wedstrijd lopen. Zo kwamen we op het idee om zelf een wedstrijd te organiseren. En waar kan dat beter dan in Hengelo?”

Er zijn drie afstanden: de 1000 meter en 10.000 meter voor vrouwen en de 5000 meter voor mannen. Ook Yomif Kejelcha en Faith Kipyegon zijn zaterdag van de partij. Kejelcha is de trainingspartner van Hassan. Kipyegon is de winnares van olympisch goud op de 1500 meter.

Vanwege de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk voor publiek om de wedstrijd bij te wonen, aldus de organisatie. De wedstrijd is te volgen via een livestream op YouTube.

Al in maart werd de 39e editie van de FBK Games afgelast vanwege de coronacrisis. Het atletiekgala stond gepland voor maandag 1 juni.