‘IOC staat 2 vlaggendragers per land toe bij opening in Tokio’

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) staat tijdens de openingsceremonie van de Zomerspelen komend jaar in Tokio (23 juli – 8 augustus) twee vlaggendragers per land toe. De lidstaten mogen zelf beslissen of ze van deze optie gebruik willen maken.

Dat zegt Alfons Hörmann, de voorzitter van de Duitse olympische sportbond (DOSB), in een interview in de Duitse krant Bild. Volgens de Duitse preses moeten de twee voorgangers tijdens de gebruikelijke opmars in het stadion dan wel uit een man en een vrouw bestaan.

In het verleden wezen de nationale olympische comités één sporter voor de openings- en één voor de sluitingsceremonie als vlaggendrager aan. Bij de Olympische Spelen van Rio 2016 droeg springruiter Jeroen Dubbeldam de Nederlandse vlag tijdens de opening en turnster Sanne Wevers bij de sluiting. Tijdens de Winterspelen van Pyeongchang 2018 viel die eer aan de schaatsers Jan Smeekens en Ireen Wüst te beurt.

Sportkoepel NOC*NSF was nog niet bereikbaar voor een reactie.