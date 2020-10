Poolse tennisster Swiatek (19) naar laatste vier in Parijs

De Poolse tennisster Iga Swiatek lijkt onstuitbaar op Roland Garros. De nummer 54 van de wereld versloeg in de kwartfinales de Italiaanse debutante Martina Trevisan in twee sets: 6-3 6-1. Na 1 uur en 18 minuten was de ongelijke strijd voorbij.

Swiatek kwam bij grandslamtoernooien nog nooit verder dan de vierde ronde. De 19-jarige outsider heeft tijdens haar opmars in Frankrijk echter nog geen set verloren.

Voor Swiatek lonkt nu een plaats in de finale. Ze speelt in de halve finales tegen de Argentijnse qualifier Nadia Podoroska, die de als derde geplaatste Oekraïense Elina Svitolina in twee sets de baas bleef: 6-2 6-4. De Zuid-Amerikaanse is de nummer 131 van de wereldranglijst en pas voor de eerste keer actief in Parijs.

Swiatek zorgde in de vierde ronde voor een sensatie door de Roemeense Simona Halep, de nummer 1 van de plaatsingslijst, uit te schakelen. Dat deed ze met opvallend veel machtsvertoon: 6-1 6-2. Ook Trevisan maakte indruk in de achtste finales. De nummer 159 van de wereld versloeg de als vijfde geplaatste Kiki Bertens in twee sets: 6-4 6-4.