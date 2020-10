Verstappen voelt weer de spanning van het onbekende

Max Verstappen is benieuwd naar zijn ervaringen met zijn Formule 1-bolide op de Nürburgring. Op het Duitse circuit vindt zondag de Grand Prix van de Eifel plaats. De 23-jarige Nederlander reed daar in de koningsklasse van de autosport nog niet eerder.

“Ik kijk er naar uit om op een circuit te rijden waar we in de Formule 1 nog niet zijn geweest, ik niet in elk geval”, blikte de kopman van Red Bull vooruit. De laatste F1-race op de Nürburgring was zeven jaar geleden. “Het is opwindend om naar het onbekende te gaan, je kunt het vergelijken met Mugello”, doelde hij op het Italiaanse circuit, waar vorige maand met de Grote Prijs van Toscane voor de eerste keer een F1-race werd verreden.

“Ik heb sinds de Formule 3 niet meer op de Nürburgring gereden, dus ik ben benieuwd wat er daar met een Formule 1-auto kan”, gaf Verstappen te kennen. “Het is een heel technisch circuit en daar houd ik van. Het ziet er naar uit dat het een stuk kouder wordt dan bij de races die we tot nu toe dit jaar hebben gehad en er kan wat regen vallen. Hopelijk wordt het mede daardoor een nog interessanter raceweekend.”

Verstappen was na zijn tweede plek ruim een week geleden bij de GP van Rusland een tevreden man. Afgelopen vrijdag maakte Honda, de motorleverancier van Red Bull, niettemin bekend dat het eind volgend jaar uit de Formule 1 stapt. Verstappen reageerde ingetogen op het naderende afscheid van het Japanse concern.

“Het is natuurlijk jammer dat Honda de Formule 1 verlaat, vooral omdat we zo’n goede relatie hebben. Voor nu is er niets veranderd en ook de focus is nog hetzelfde. We hebben nog de rest van dit seizoen en ook het volgend seizoen om ons gezamenlijk op te richten. We proberen nog steeds elke race op het podium te staan en zo maximaal mogelijk te presteren.”