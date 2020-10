Atleten Gidey en Cheptegei verbeteren wereldrecords in Valencia

De atleten Letesenbet Gidey (Ethiopië) en Joshua Cheptegei (Oeganda) zijn in Valencia geslaagd in hun recordpogingen. Gidey verbeterde het wereldrecord op de 5000 meter, Cheptegei liep een mondiale toptijd op de 10.000 meter.

De 22-jarige Afrikaanse hardloopster finishte op de 5000 meter in een tijd van 14 minuten en 6,62 seconden. Daarmee was ze bijna 5 seconden sneller dan de oude recordtijd die haar landgenote Tirunesh Dibaba in 2008 in Oslo liep.

Cheptegei liep op de 10.000 meter een tijd van 26.11,00 minuten. De 24-jarige atleet verbeterde het voormalige wereldrecord van Kenenisa Bekele eveneens ruim. Die liep in 2005 in Brussel een tijd van 26.17,53

Gidey en Cheptegei liepen hun wereldrecords tijdens speciale recordwedstrijden.