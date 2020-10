Golfer Luiten ziet weer scherp na ongelukje met schoorsteen

Joost Luiten heeft zonder noemenswaardige problemen een oefenronde kunnen spelen op de Wentworth Golf Club in Virginia Water, waar donderdag het BMW PGA Championship van start gaat. De geboren Bleiswijker had bij een ongelukje in huiselijke kring een lichte beschadiging aan zijn rechteroog opgelopen. “Gelukkig zie ik weer scherp”, liet hij op zijn eigen website weten.

Luiten vloog dinsdag naar Londen met een lapje op zijn gehavende oog. “Bij het schoonvegen van de schoorsteen van de open haard in mijn huis kreeg ik maandag wat asrestjes in mijn oog”, lichtte hij toe. “Bij controle in het ziekenhuis bleek het hoornvlies licht beschadigd te zijn. Gelukkig herstelt dat snel en mocht ik na 24 uur het lapje weer van mijn oog halen. Mijn oog is alleen nog licht ge├»rriteerd als ik scherp omhoog of opzij kijk. Volgens de arts moet ook dat snel voorbij zijn en kan ik, met drie keer per dag een zalfje smeren, gelukkig gewoon spelen in dit belangrijke Rolex Series toernooi.”

Luiten voelt zich gesterkt door zijn solide spel in de afgelopen weken. Bij het Schots Open eindigde hij zondag op de negentiende plek. Een week eerder belandde hij op de elfde plaats bij het Iers Open. “Hopelijk ook deze week een goed resultaat.”