IOC-voorzitter Bach: tweede golf tempert optimisme niet

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité blijft ervan overtuigd dat de Olympische Spelen de komende zomer in Tokio van start gaan, hoewel er in delen van de wereld sprake is van een tweede golf van het coronavirus. “Misschien is er straks wel sprake van een vierde of vijfde golf”, zei de Duitse bestuurder. “Maar de middelen die we tot onze beschikking krijgen om ze te bestrijden worden ook steeds beter.”

Bach verwacht met name dat snelle en betrouwbare testmethodes de organisatie verder zullen helpen. “Bovendien neemt de kans dat er op korte termijn op de een of andere manier een vaccin beschikbaar is toe. Daarom hebben zowel wij als de plaatselijke autoriteiten in Japan er alle vertrouwen in. Vergeet bovendien niet dat we nu al in staat zijn overal ter wereld complexe sportwedstrijden op een veilige en verantwoorde manier te organiseren.”

De Spelen van Tokio werden dit jaar uitgesteld vanwege de wereldwijde uitbraak van het virus.