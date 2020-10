Los Angeles Lakers één zege verwijderd van NBA-titel

Los Angeles Lakers heeft de zeventiende titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA voor het grijpen. De club uit Californië won in de bubbel in Disney World in Orlando het vierde duel in de NBA-finale van Miami Heat. De ploeg van LeBron James nam in het vierde kwart afstand van de tegenstander uit Miami en won met 102-96.

De stand in de best-of-seven-serie is 3-1 in het voordeel van de ploeg uit Los Angeles. Als ze vrijdag het vijfde duel winnen zijn de Lakers kampioen.

James zorgde voor 28 punten bij de Lakers. Anthony Davis voegde daar 22 punten aan toe en Kantavious Caldwell-Pope was goed voor 15 punten. Miami zette daar 22 punten van Jimmy Butler en 21 van Tyler Herrero tegenover. Bam Adebayo scoorde 15 punten.

Het duel ging lang gelijk op, waarbij de Lakers veelal een paar puntjes voorsprong namen. Heat kwam in het vierde kwart nog terug tot 83-83 en lag met drie minuten te spelen maar twee punten achter. Na een misser van Butler en een driepunter van Caldwell-Pope was het verschil definitief gemaakt.