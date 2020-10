Nadal na moeizame start naar halve finales op Roland Garros

Titelverdediger Rafael Nadal heeft zich geplaatst voor de halve finale van Roland Garros. De twaalfvoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Parijs rekende in de nacht van dinsdag op woensdag in drie sets af met de Italiaan Jannik Sinner: 7-6 (4) 6-4 6-1.

Nadal treft in de halve finale Diego Schwartzman. De als twaalfde geplaatste Argentijn had eerder op de avond verrassend US Open-winnaar Dominic Thiem uit Oostenrijk verslagen. Na ruim vijf uur en vijf sets trok Schwartzman de zege naar zich toe.

De in Parijs als tweede geplaatste Spanjaard had het in de eerste set lastig tegen de 19-jarige Italiaan. In de tiebreak kon Nadal alsnog het verschil maken en pakte hij de set met 7-4. In de tweede set kwam Sinner een break op voorsprong en liep uit naar 3-1. Maar kon hij dat niet vasthouden. Op 4-4 verloor hij opnieuw zijn opslagbeurt, waarop Nadal op eigen service de set binnenhaalde.

Met een break meteen aan het begin van de derde set, nam Nadal definitief afstand. De 34-jarige Spanjaard gaf die voorsprong ondanks spannende games niet meer weg tegen de nummer 75 van de wereldranglijst en liep uit naar 4-0. Op 5-1 sloeg hij meteen toe op zijn eerste van drie matchpoints.