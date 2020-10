Organisatoren bezuinigen 240 miljoen euro op Spelen

De lokale organisatoren van de met een jaar uitgestelde Olympische Spelen van Tokio hopen de kosten met zo’n 240 miljoen euro omlaag te krijgen. Dat maakten zij woensdag bekend tijdens een videovergadering van het dagelijks bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Die bezuiniging moet onder meer komen uit het terugbrengen van het aantal betrokkenen met maximaal 15 procent. Die inkrimping geldt niet voor het aantal deelnemende atleten.

Er zal bezuinigd worden op zaken als de transportkosten, op kosten voor kantoorruimte en op reclame-uitingen. In totaal zijn er vijftig maatregelen gepland om tot kostenverlaging te komen. Ook is het contract tussen Japan, Tokio en het IOC aangepast. Volgens de organisatoren staan de genomen maatregelen model voor hoe in de toekomst grote evenementen moeten worden georganiseerd.