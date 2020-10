Tennisser Djokovic ten koste van Carreño Busta naar halve finales

Novak Djokovic heeft voor het tweede jaar op rij de laatste vier bereikt op Roland Garros. De nummer 1 van de tenniswereld overmeesterde de Spanjaard Pablo Carreño Busta in Parijs in vier sets: 4-6 6-2 6-3 6-4.

Djokovic bleef vorig jaar steken in de halve finales en in 2017 en 2018 waren de kwartfinales al zijn eindstation tijdens het Franse grandslamtoernooi. In 2016 won hij tot dusver zijn enige titel op Roland Garros.

Djokovic (33) speelt in de halve finales tegen als vijfde geplaatste Stefanos Tsitsipas. De 22-jarige Griek won overtuigend van de Rus Andrey Roeblev: 7-5 6-2 6-3. Van de vijf onderlinge duels met Djokovic won hij er twee.