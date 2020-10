Tennisster Kvitova: Roland Garros is mijn geluksplek

Tennisster Petra Kvitova (30) vreesde bijna vier jaar geleden dat haar loopbaan voorbij was. De Tsjechische werd in haar huis overvallen door een man, die haar met een mes onder meer in haar tennishand stak. Na een vier uur durende operatie, waarbij de beschadigde banden- en pezen zoveel mogelijk werden hersteld, waarschuwden de artsen dat ze mogelijk nooit meer op het hoogste niveau zou kunnen spelen.

Kvitova plaatste zich woensdag niettemin glorieus voor de halve finales van het Franse grandslamtoernooi. Ze versloeg de Duitse Laura Siegemund in twee sets: 6-3 6-3. De als zevende geplaatste Tsjechische speelt tegen de Amerikaanse Sofia Kenin om een plaats in de finale. “Roland Garros is mijn geluksplek”, liet Kvitova na haar soepele overwinning glunderend weten.

Uitgerekend in Parijs vierde ze in 2017 haar rentree, een half jaar na haar traumatische ervaring. Kvitova werd destijds al in de tweede ronde uitgeschakeld, maar dat was amper van belang. Het feit dat ze na het geweldsmisdrijf toch weer actief kon zijn op Roland Garros, vervulde haar met een gelukzalig gevoel. “En nu sta ik hier dan weer in de halve finales. Dat betekent heel veel voor mij.”

Acht jaar geleden haalde de tweevoudige Wimbledon-winnares (2011 en 2014) eveneens de laatste vier op Roland Garros. Destijds was de latere kampioene Maria Sjarapova uit Rusland haar de baas. “Ik was een paar dagen geleden al heel emotioneel toen ik hier de kwartfinales had bereikt. Ik had nooit kunnen denken dat ik ooit nog eens de laatste vier zou halen op een grandslamtoernooi na alles wat ik heb meegemaakt.”