Tijdrijder Ganna wint nu ook bergrit in Giro

De Italiaan Filippo Ganna heeft woensdag de vijfde etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Het was een rit van Mileto naar Camigliatello Silano met kort voor de finish een beklimming van de eerste categorie. De wereldkampioen tijdrijden van Ineos-Grenadiers, zaterdag winnaar van de openingstijdrit in Palermo, bleek zich ook bergop te kunnen onderscheiden. Hij bleef alleen voorop over van een vroeg ontstane kopgroep.

Achter Ganna finishte de Oostenrijker Patrick Konrad als tweede. De Portugees João Almeida van Deceuninck – Quick-Step werd derde en behield de roze leiderstrui. Wilco Kelderman passeerde als vierde de streep en klom naar de derde plaats in het algemeen klassement waarin de Colombiaan Jonathan Caicedo uit de top verdween. De Spanjaard Pello Bilbao is nu tweede. Steven Kruijswijk (15e in de rit) staat achtste. Donderdag volgt een heuvelrit van Castrovillari naar Matera over 188 kilometer.

Er ontstond al vroeg een kopgroep van acht renners onder wie Ganna en diens ploeggenoot Salvatore Puccio. Zonder de uitgevallen kopman Geraint Thomas zat er voor de renners van Ineos niks anders op dan aan te vallen. Halverwege de rit, met een marge van vijf minuten, leek het peloton met de klassementsrenners het wel best te vinden, totdat de ploeg Astana zich op kop zette. Ook Jumbo-Visma meldde zich voorin waarna het verschil met het achttal snel terugliep. Bij de voet van de Valico di Montescuro, een beklimming van ruim 20 kilometer, was de voorsprong van de vluchters nog ruim twee minuten.

Team Sunweb (Kelderman) zette zich voorop de groep waaruit Thomas De Gendt was ontsnapt. De Belg zette een achtervolging in op de vluchters met de Colombiaan Einer Augusto Rubio in zijn wiel. Zeven kilometer onder de top vond het tweetal aansluiting bij de laatste overgebleven vluchters voorop: Ganna en de Spanjaard Héctor Carretero. In de stromende regen versnelde Ganna nog maar eens. De Italiaan kwam als eerste boven met een voorsprong van 50 seconden. De erkend tijdrijder gaf die marge in een dalende lijn naar de finish niet meer uit handen.