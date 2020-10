Veldrijdster Alvarado ook naar WK mountainbike

Wereldkampioene veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado neemt zaterdag deel aan het WK mountainbike in het Oostenrijkse Leogang. De Rotterdamse doet dat bij de beloften, de categorie waarin ze onlangs ook Nederlands kampioene werd. Bondscoach Gerben de Knegt heeft Alvarado op het laatste moment aan zijn selectie kunnen toevoegen.

Alvarado won afgelopen weekeinde ook een wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto bij de beloften. Ze is in Leogang de enige Nederlandse mountainbikester die start in die categorie. De 22-jarige renster van Alpecin-Fenix besloot begin dit jaar in het veldrijden op het WK uit te komen bij de elitevrouwen en veroverde daar meteen de wereldtitel. Alvarado heeft ook ambities op de weg en wil bij de Olympische Spelen in Parijs in 2024 uitkomen in het mountainbiken.