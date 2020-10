Fransman Démare boekt met overmacht tweede ritzege in Giro

De Franse wielrenner Arnaud Démare heeft de zesde etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Het was een rit door de Zuid-Italiaanse heuvels van Castrovillari naar Matera over 188 kilometer. In de massasprint was de renner van FDJ-Groupama oppermachtig. Hij hield de Australiër Michael Matthews en de Italiaan Fabio Felline ruim achter zich. Démare won dinsdag al de vierde etappe.

De leiderstrui bleef in handen van de Portugees João Almeida. De renner van Deceuninck – Quick-Step heeft de Spanjaard Pello Bilbao op 43 seconden achter zich. Wilco Kelderman, de kopman van Sunweb, volgt als derde op 48 seconden. Zijn landgenoot Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma staat achtste op 1.21. Vrijdag zijn normaal gesproken de sprinters opnieuw aan de beurt met een volledig vlakke rit van Matera naar Brindisi over 143 kilometer.

Vier renners reden donderdag weg vanuit de start: de Italianen Mattia Bais, Filippo Zana, Marco Frapporti en de Australiër James Whelan. Al snel liepen ze in het lastige eerste deel van de rit uit naar een voorsprong van zo’n vijf minuten, halverwege was dat al opgelopen tot meer dan acht minuten.

Maar richting de laatste 50 kilometer was de marge al fors teruggelopen. Aan de voet van de Galleria Millotta, een klim van een kleine 5 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,9 procent, was de voorsprong nog ruim een minuut. Aan de samenwerking tussen het viertal kwam een einde. Een voor een vielen ze aan. Whelan, de Australiër van EF Pro Cycling, bleek bergop over de beste benen te beschikken. Hij kwam als eerste boven, maar het peloton was niet meer te stuiten en achterhaalde de laatste vluchter kort na de klim, op zo’n 15 kilometer voor de finish.

Op het klimmetje op 2 kilometer voor de streep kwam Démare geïsoleerd te zitten. Maar ook zonder helpers als Ramon Sinkeldam bleef de Fransman rustig. “Ik ben in het wiel gaan zitten van de mannen van Astana. Ik voelde me supersterk, al heb ik op die klim ook veel moeten geven. Gelukkig had ik wat kracht over.” Démare was de man die de sprint inzette en geen van zijn concurrenten nog in zijn buurt zag komen. Het betekende al zijn elfde overwinning in het door het coronavirus behoorlijk ingekorte seizoen. Vrijdag ligt er weer een kans, al is het onderweg oppassen voor de voorspelde zijwind die het peloton in stukken kan doen breken.