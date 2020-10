Teamlid Mercedes test positief op coronavirus

Een teamlid van het Mercedes Formula One Team heeft donderdag positief getest op het coronavirus, meldt de BBC. “Dit is behandeld in overeenstemming met de FIA-protocollen”, bevestigt een woordvoerder van de internationale autosportfederatie FIA.

De Formule 1 rijdt zondag voor het eerst sinds 2013 op de Nürburgring in Duitsland, waar de GP van de Eifel verreden wordt. In Duitsland krijgt Lewis Hamilton een nieuwe kans om zijn 91e overwinning binnen te halen. De kopman van Mercedes is daarnaast hard op weg om Michael Schumacher te evenaren als recordkampioen in de Formule 1. Hamilton koerst vrijwel onbedreigd af op zijn zevende wereldtitel.