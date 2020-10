Tennismasters in Parijs gaat door, Parijs-Roubaix onzeker

Het masterstoernooi voor tennissers in Parijs gaat door, ondanks het snel oplopende aantal coronabesmettingen in de Franse hoofdstad. Per dag mogen duizend toeschouwers naar binnen in het sportpaleis langs de Seine, waar het toernooi wordt gespeeld. De Franse tennisbond bevestigt dat het ATP-evenement, dat op 31 oktober begint, gewoon doorgaat.

De organisatie van Parijs-Roubaix heeft meer zorgen. De wielerkoers wordt normaal gesproken in het voorjaar verreden, maar is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar zondag 25 oktober. Het coronavirus grijpt in Frankrijk weer snel om zich heen. In Parijs en de omliggende voorsteden zijn alle cafés voor twee weken gesloten, in een poging de verspreiding af te remmen.

Langs een aantal kasseienstroken van Parijs-Roubaix is nu al geen publiek toegestaan. De kans is ook aanwezig dat bij de aankomst op het Vélodrome in Roubaix geen toeschouwers mogen zijn. “Het klopt dat de huidige coronatoestanden zich niet gunstig ontwikkelen, maar voorlopig gaat Parijs-Roubaix nog door”, zegt een woordvoerder van de organisatie in de Belgische krant Het Nieuwsblad. De ‘Hel van het Noorden’ start in Compiègne, zo’n 70 kilometer ten noordoosten van Parijs.