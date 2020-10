Tennisster Kenin ten koste van Kvitova naar eindstrijd in Parijs

Sofia Kenin heeft zich ten koste van Petra Kvitova verzekerd van een finaleplaats op Roland Garros. De Amerikaanse versloeg de Tsjechische met 6-4 7-5.

De 21-jarige Kenin, de nummer 6 van de wereld, neemt het zaterdag in de finale op tegen de Poolse Iga Swiatek. Zij was eerder op de dag met duidelijke cijfers (6-2 6-1) te sterk voor de Argentijnse Nadia Podoroska.

Kenin won begon dit jaar al de Australian Open. Op de US Open, het grandslamtoernooi in eigen land, verloor ze onlangs in de vierde ronde.