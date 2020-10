Voetbalelftal Bosnië in play-offs uitgeschakeld voor EK

Bosnië en Herzegovina, zondag in eigen land in de Nations League tegenstander van het Nederlands voetbalelftal, neemt de komende zomer niet deel aan het Europees kampioenschap voetbal. Het land verloor in de eerste wedstrijd van de play-offs van Noord-Ierland, dat de strafschoppen beter benutte. Bosnië is daardoor uitgeschakeld.

Na reguliere speeltijd was de stand 1-1. Rade Krunic zette Bosnië in het eerste deel op voorsprong. Na de hervatting maakte Niall McGinn gelijk.

Tegenstander van Noord-Ierland in het beslissende duel voor plaatsing is Slowakije, dat na strafschoppen won van Ierland.

Ajacied Dušan Tadic won in Oslo met Servië van Noorwegen (2-1) en heeft nog uitzicht op deelname aan het EK. Dan moet er nog wel worden gewonnen van Schotland, dat in Glasgow Israël na strafschoppen versloeg.