Alle schaatsers Jumbo-Visma uit voorzorg in quarantaine

Alle schaatsers van Team Jumbo-Visma zijn uit voorzorg in quarantaine gegaan. De atleten uit het team van coach Jac Orie werden donderdag in Duitsland allemaal getest, nadat Kjeld Nuis (Team Reggeborgh) en twee andere schaatsers van andere ploegen in Inzell besmet bleken te zijn met het coronavirus. Uit de tests bij Jumbo-Visma kwam één twijfelachtige testuitslag.

De Nederlandse schaatsploeg benadrukt dat niemand klachten heeft die passen bij het coronavirus, ook niet degene waarbij de test geen duidelijke uitslag gaf. Uit voorzorg heeft Jumbo-Visma wel besloten dat het hele team voor minimaal 72 uur in quarantaine gaat. De schaatser waar het om gaat, wordt nogmaals getest.

Jumbo-Visma besloot donderdag het trainingskamp in Inzell af te breken en terug te gaan naar Nederland. De ploeg van Orie zet de trainingen binnenkort voort in Heerenveen.