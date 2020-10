Kenin hoopt dat Swiatek ‘een beetje zenuwachtig is’ in finale

Sofia Kenin, 21 jaar oud pas, wil haar ervaringen van de finale van de Australian Open gebruiken in de eindstrijd van Roland Garros. Daarin treft de tennisster zaterdag de twee jaar jongere Iga Swiatek tegenover zich. Het is, mede door de absentie van enkele wereldtoppers, een finale tussen twee nieuwkomers.

Kenin beleefde begin 2020 haar doorbraak door verrassend de Australian Open op haar naam te schrijven. De nummer 6 van de wereld wil de lessen die ze geleerd heeft in Melbourne in haar voordeel gebruiken in Parijs.

“Ik weet welke emoties er komen kijken bij je eerste grandslamfinale. Ik hoop dat zij een beetje zenuwachtig wordt”, zei Kenin voorafgaand aan de eindstrijd op Roland Garros. “Ik weet zeker dat zij veel zelfvertrouwen heeft en heel erg enthousiast is om een finale te spelen.”

Kenin en Swiatek troffen elkaar nooit eerder op de WTA Tour. Wel stonden ze vier jaar geleden tegenover elkaar bij de junioren, uitgerekend op Roland Garros. Swiatek, toen net 15 jaar oud geworden, versloeg Kenin in twee sets.

“Ik herinner me dat ik verloor, maar ik weet niet meer hoe ik speelde. Maar ik kan met zekerheid zeggen dat ik me niet zo op mijn gemak voelde op gravel als nu”, aldus de zelfverzekerde Kenin. Het seizoen dat door het coronavirus overhoop werd gehaald, had haar seizoen moeten worden.

“Ik heb het gevoel dat mensen me na AustraliĆ« net begonnen te kennen. Als je een grand slam wint, dan is het normaal om te verwachten dat er dingen gebeuren; meer aandacht, wat deals. Natuurlijk heeft de pandemie de boel op pauze gezet. Ik had niet echt motivatie toen ik wist dat alles stilgelegd werd en het duurde even voordat ik mijn motivatie terug kreeg. Ik heb het eindelijk weer en speel momenteel mijn beste tennis”, aldus Kenin.

Swiatek laat zich in Parijs voor het eerst aan het grote publiek zien. De nummer 54 van de wereld, nog niet in het bezit van een titel, maakt deze weken grote indruk. Ook op de Poolse president en de Europees voetballer van het Jaar Robert Lewandowski, die hun steun beiden via Twitter uitspraken.

“Bravo! Bravo! Bravo! Gefeliciteerd Iga! We duimen voor je in de finale! Bedankt voor het op deze mooie manier vertegenwoordigen van Polen”, schreef president Andrzej Duda op social media.

“Ik leef nog steeds op adrenaline, dus ja: het is moeilijk te geloven”, zei de tiener over haar eerste van mogelijk vele finales. “Ik weet dat het winnen van de finale moeilijk wordt. Het kan me niet schelen of ik ga verliezen of winnen. Ik ga gewoon mijn beste tennis spelen. En ja, de finale is ook een geweldig resultaat, dus ik heb echt geen druk.”