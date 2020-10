Mist houdt Formule 1-coureurs aan de kant op Nürburgring

Dichte mist zorgt ervoor dat de Formule 1-coureurs vooralsnog aan de kant blijven op de Nürburgring. Om 11.00 uur zou de eerste vrije training voor de Grote Prijs van de Eifel beginnen. De coureurs moeten echter in de pits blijven, omdat het Duitse circuit in nevelen is gehuld.

“De medische helikopter kan in dit weer niet opstijgen”, zei wedstrijdleider Michael Masi van de Formule 1. “We komen ieder half uur met een update. Het is moeilijk te voorspellen wanneer we de baan op kunnen. We zijn afhankelijk van de natuur. De mist trok aanvankelijk wat op, maar kwam al snel weer naar beneden.”

De eerste vrije training duurt anderhalf uur. Hoewel de coureurs binnen moeten blijven, loopt de tijd wel af. Dat is vooral vervelend voor Mick Schumacher en Callum Ilott. De 21-jarige coureurs krijgen bij respectievelijk Alfa Romeo en Haas de kans om op de Nürburging te debuteren in de Formule 1. Schumacher en Ilott mogen de eerste vrije training rijden.