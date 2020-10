Motorcrosser Herlings slaat rest van seizoen over

Motorcrosser Jeffrey Herlings komt dit jaar niet meer in actie. De 26-jarige Brabander, in 2018 wereldkampioen in de MXGP, laat zich volgende week opereren aan een voet. “Ik hoop daarna voor het eerst in twee jaar weer zonder pijn op een crossmotor te kunnen rijden”, schrijft Herlings op Instagram.

De Nederlander kwam vorige maand ten val bij een training voor de Grote Prijs van Faenza. Hij landde op zijn nek en liep breukjes op in drie nek- en rugwervels. Herlings, die na zijn val een half uur lang niets voelde van zijn nek tot in zijn benen, moest daardoor al vijf grands prix overslaan.

Herlings heeft geen last meer van zijn nek en rug, maar besloot toch zijn seizoen te beëindigen omdat hij vrijwel kansloos is voor de wereldtitel. Hij ging ruim aan kop in het WK-klassement, maar is inmiddels weggezakt naar de achtste plaats met al 136 punten achterstand op de Sloveen Tim Gajser.

De crosser, drievoudig wereldkampioen in de MX2, laat zich opereren aan de voet en hoopt dan volgend seizoen weer topfit op zijn motor te stappen. “Ik heb nu besloten om de rest van het seizoen 2020 over te slaan. Ik worstel al het hele jaar met een blessure aan mijn voet. Ik denk dat de beste oplossing is om dit nu eerst te repareren voordat ik weer op mijn oranje machine spring.”

Blessures lopen als een rode draad door de carrière van ‘The Bullet’. Volgens Herlings crashte hij in Italië doordat hij van zijn voetsteun schoot. “Dat komt omdat ik mijn voet daar anders op neerzet vanwege de pijn. Ik vloog over het stuur en viel op mijn nek. De afgelopen twee jaren waren moeilijk, omdat ik door de pijn aan mijn voet niet op mijn best kon presteren. Ik geloof dat dit opgelost kan worden en dat ik dan prachtige jaren voor me heb.”