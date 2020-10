Nadal: ongelooflijk om opnieuw in de finale te staan

Tennisser Rafael Nadal bereikte voor de dertiende keer de finale van Roland Garros na een overwinning op de Argentijn Diego Schwartzman. Hoewel de Spanjaard de partij in drie sets naar zich toetrok, sprak hij van een lastige wedstrijd. “Het is ongelooflijk om opnieuw in de finale te staan”, zei hij. “Dit is een heerlijk moment.”

“Ik wist dat het moeilijk zou worden tegen Diego, vooral onder deze omstandigheden”, reageerde Nadal na zijn zege. “Hij maakt meer breaks op de tour dan andere spelers. Het was ook tot aan het einde een zware wedstrijd. Twee weken geleden in Rome verloor ik van hem. Ik ben blij met hoe ik nu speelde en dat ik me heb verbeterd. Dit was een goede overwinning van mij.”

Nadal won alle twaalf voorgaande finales die hij op het Franse grandslamtoernooi speelde. Hij kan met de zege op Roland Garros op twintig grandslamtitels komen. Dat zijn er evenveel als de Zwitser Roger Federer.