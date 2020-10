Skiester Shiffrin moet start wereldbeker overslaan

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin ontbreekt volgende week bij de start van het wereldbekerseizoen in Oostenrijk. De 25-jarige Shiffrin, winnares van 66 wereldbekerwedstrijden, heeft last van haar rug. Op advies van artsen besloot ze de trip naar Sölden over te slaan.

In Oostenrijk staat voor de skiesters twee keer een reuzenslalom op het programma. “De afgelopen acht jaar ben ik mijn seizoen steeds begonnen in Sölden. Dit voelt dus heel vreemd en frustrerend”, aldus Shiffrin. “Gelukkig zal ik van deze blessure herstellen en kan ik snel weer beginnen. Ik kan niet wachten.”

De tweevoudig olympisch kampioene domineert al jaren in de wereldbeker. Shiffrin brak het vorige seizoen voortijdig af vanwege het overlijden van haar vader.