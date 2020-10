Sprinter Démare opnieuw snelste in zevende Giro-etappe

Wielrenner Arnaud Démare heeft in de Ronde van Italië alweer zijn derde ritzege geboekt. De sprinter van Groupama-FJD was na 143 kilometer tussen Matera en Brindisi de snelste in de sprint. De Fransman bleef de Slowaak Peter Sagan en de Australiër Michael Matthews voor.

Het klassement bleef bovenin ongewijzigd. De leiderstrui bleef in handen van de Portugees João Almeida. De renner van Deceuninck – Quick-Step heeft de Spanjaard Pello Bilbao op 43 seconden achter zich. Wilco Kelderman, de kopman van Sunweb, volgt als derde op 48 seconden. Zijn landgenoot Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma staat achtste op 1.21.