Tennisser Djokovic ten koste van Tsitsipas naar finale in Parijs

Tennisser Novak Djokovic gaat zondag proberen voor de tweede keer Roland Garros te winnen. De nummer 1 van de wereld uit Servië versloeg vrijdag in de halve finale de Griek Stefanos Tsitsipas in vijf sets en na bijna 4 uur spel, 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1.

Djokovic, die alleen in 2016 won in Parijs en daarna niet meer tot de eindstrijd reikte, stuit nu op de Spanjaard Rafael Nadal. Djokovic won al 17 keer eerder een Grand Slam. In Parijs stond Djokovic vier keer eerder in de eindstrijd.

In Parijs gaf Djokovic pas één keer eerder een set af, in de vorige ronde tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta. Tegen Tsitsipas leek hij aanvankelijk op een vrij eenvoudige zege af te gaan en kreeg hij in de derde set zelfs al een matchpoint. Daarna kwam het opzienbarende herstel van Tsitsipas.

Pas in de beslissende set was Djokovic tegen de vermoeide Griek weer superieur. Tsitsipas leek ook te worden gehinderd door een blessure aan een bovenbeen.

“Ik wist dat mijn kansen zouden komen”, reageerde Djokovic na de slijtageslag. “Zelfs nadat ik mijn voorsprong van twee sets had ingeleverd. Vooral mentaal moest ik de controle houden na die tegenslagen. Dat is me gelukt. Het was toch lastig, nadat ik een kans om de partij snel te beslissen had laten liggen. In de beslissende fase kreeg ik weer greep op de partij en kon ik definitief toeslaan. Misschien was ik fysiek wat beter, vooral in de vijfde set.”

Op Roland Garros is Djokovic in zekere zin op zoek naar eerherstel, na zijn diskwalificatie op de US Open. Met een in zijn woede weggeslagen bal raakte hij daar een lijnrechter. Dat was in een partij tegen Carreño.

Nadal plaatste zich voor de dertiende keer voor de finale van Roland Garros. De Spanjaard liet de Argentijn Diego Schwartzman kansloos, 6-3 6-3 7-6 (0).