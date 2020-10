Vijf Nederlandse boten naar finale op eerste dag EK roeien

De mannen in de dubbelvier hebben zich bij de EK roeien in het Poolse Poznan geplaatst voor de finale. Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten waren in hun serie met overmacht de beste. De dubbelvier, die vorig jaar zowel de Europese als de wereldtitel veroverde, was 13 seconden sneller dan de Duitsers die als tweede eindigden.

Ook vier boten bij de roeisters plaatsten zich voor de finale. Martine Veldhuis in de lichte skiff en de vier-zonder-stuurvrouw met Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester wonnen hun serie. De dubbeltwee met Roos de Jong en Lisa Scheenaard, en de dubbelvier met Laila Youssifou, Inge Janssen, Nicole Beukers en Olivia van Rooijen, werden tweede in hun heat. Dat was voldoende voor een finaleplaats.

Skiffeur Amos Keijser, de twee-zonder-stuurman, de dubbeltwee en de lichte dubbeltwee bereikten de halve finales. De mannen vier-zonder-stuurman plaatste zich via de herkansingen voor de halve finales.

Skiffeuse José van Veen plaatste zich eveneens via de herkansingen voor de halve eindstrijd. De lichte dubbeltwee en de twee-zonder staan ook in de halve finales.