Basketballers Lakers missen eerste kans op NBA-titel

Miami Heat maakt nog steeds kans om de titel in de NBA te veroveren. In de bubbel van Disney World in Orlando, waar de basketballers hun seizoen vanwege de coronapandemie afsluiten, verzuimde Los Angeles Lakers de eerste kans te benutten om de tweestrijd te beslissen. Miami Heat won met 111-108 en verkleinde de achterstand in de best-of-seven tot 3-2.

De Lakers moeten zo nog zeker tot zondag wachten om zich voor het eerst sinds 2010 weer tot kampioen te laten kronen. Uitblinker bij Miami was Jimmy Butler met 35 punten, 12 rebounds en 11 assists. Ook zijn teamgenoot Duncan Robinson was met 26 punten goed op dreef. LeBron James toonde andermaal zijn klasse voor de Lakers, met 40 punten, 13 rebounds en 7 assists. Anthony Davis maakte 28 punten en pakte 12 rebounds. Wint Miami zondag opnieuw dan valt de beslissing op dinsdag.

“We hebben er keihard voor gewerkt, maar ook een beetje geluk gehad”, zei Butler, die zijn geloof op een goede afloop nooit verloren heeft. Miami zou pas het tweede team worden dat na een 3-1-achterstand alsnog de titel verovert. Eerder lukte dat alleen Cleveland Cavaliers in 2016 tegen Golden State Warriors met James als de vedette.

Butler bracht Miami met nog 16,8 seconden op de klok met twee benutte vrije worpen aan de leiding met één punt voorsprong. Danny Green miste een driepunter waarna Tyler Herro aan de andere kant nog eens twee vrije worpen benutte. James kon de nederlaag met een gemist schot van afstand niet meer voorkomen. “Het is net als toen ik jarenlang stuitte op de Warriors. Als je een fout maakt, wordt die meteen afgestraft. Dat moeten we niet vergeten.”

De Lakers traden net als enkele keren eerder dit seizoen aan in het zwarte ‘Black Mamba-tenue’ dat ze zelf hebben ontworpen, als eerbetoon aan de in januari bij een helikopterongeluk overleden Kobe Bryant.

Bryant was de grote vedette van de ploeg die de Lakers in 2010 de NBA-titel bezorgde. De Amerikaan had de bijnaam ‘Black Mamba’. De andere vier keer dat de ploeg in het zwart was gehuld werd er gewonnen.