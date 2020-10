Benoot niet van start in Gent-Wevelgem na contact met Bakelants

Sunweb laat wielrenner Tiesj Benoot niet starten in Gent-Wevelgem zondag. De Belgische wielrenner is in de afgelopen dagen in contact geweest met zijn landgenoot Jan Bakelants, van wie eerder zaterdag bekend werd dat hij positief heeft getest op het coronavirus.

De 26-jarige Gentenaar was afgelopen woensdag samen met Bakelants te gast bij het Belgische televisieprogramma Extra Time Koers. Sunweb laat weten dat Benoot geen symptomen heeft en zich goed voelt. De renner zal in quarantaine gaan, voordat hij volgende week extra PCR-tests ondergaat.