Berghuis: tijd om basisplaats in Oranje te grijpen

Na vier overwegend sterke seizoenen bij Feyenoord, leek een transfer naar het buitenland voor Steven Berghuis de voorbije maanden reëel. De 28-jarige aanvoerder koos bewust voor een langer verblijf in Rotterdam, vooral ook met het oog op Oranje. Berghuis is tot dusverre geen vaste basisspeler in de nationale ploeg en vindt dat de tijd rijp is zijn kans onder de nieuwe bondscoach Frank de Boer definitief te pakken.

Berghuis had zijn zaakwaarnemer laten weten dat hij alleen iets van hem hoefde te vernemen als een club uit de top vijftien van Europa zich zou melden. “Dat bleef vrij lang uit, tot de laatste dagen voor het sluiten van de transfermarkt. Maar het werd niet echt concreet. Dus heb ik er ook niet over hoeven nadenken”, aldus Berghuis, die begrijpt waarom de aanbiedingen niet kwamen. “Ik heb met Feyenoord nog nooit Europees overwinterd, dat speelt ook mee hoe je er Europees gezien opstaat. Ik vergelijk het vaak met de jongens van Ajax, na hun geweldige Champions League-campagne. Dat is iets waar we met Feyenoord naar toe moeten en willen.”

In de eerste vier competitiewedstrijden van dit seizoen scoorde Berghuis liefst zes keer. Bij Oranje kreeg de buitenspeler tegen Mexico (0-1) woensdag een basisplaats en na afloop werd Berghuis in de analyses omschreven als een van de lichtpuntjes. “Laten we ook niet overdrijven, het was oké. Maar ik was ook niet uitblinkend”, vindt de Feyenoorder, die mede ‘profiteerde’ van de afwezigheid van de geblesseerde Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur en zondag tegen Bosnië en Herzegovina vermoedelijk weer vanaf het begin mag meedoen.

Berghuis eist van zichzelf dat hij nu ook op die positie blijft staan als alle buitenspelers wel beschikbaar zijn bij Oranje. “Koeman maakte daarin vaak een andere keuze. Hij speelde vaak met Bergwijn of Quincy Promes op rechts. Dat waren natuurlijk jongens die het in de Champions League ook goed lieten zien. Tot op heden is het nog niet echt gelukt een vaste plek af te dwingen. Daarvoor moet ik belangrijk zijn en echt wat toevoegen, net zoals ik dat bij Feyenoord doe. Met doelpunten en voorzetten, zodat ze niet om me heen kunnen”, aldus de oud-speler van onder meer AZ en Watford, die in zeventien interlands nog niet wist te scoren.

Sinds Dick Advocaat Berghuis in november vorig jaar aanwees als nieuwe aanvoerder, oogt de aanvaller rustiger en beheerster. Koeman gaf Berghuis een maand daarvoor nog stevige kritiek nadat hij na een zware overtreding op Teun Koopmeiners van AZ ontsnapte aan rood. Berghuis: “De laatste tijd winnen we veel en is de frustratie wel wat minder. Dick heeft me als aanvoerder een bepaalde verantwoordelijkheid gegeven. Dat zijn dan wel dingen die dan uit moeten blijven. Ik zeg niet dat het nooit meer gebeurt. Ik wil gewoon graag winnen en goed spelen en ben enorm gedreven.”

De persoonlijke doelstellingen met Oranje zijn voor Berghuis duidelijk. “Ik wil er bij het EK en het WK bij zijn. Dat is ook een reden geweest om niet zomaar de stap naar het buienland te maken, naar een club waar ik niet weet waar ik terecht kom. Hier weet ik dat ik in beeld blijf bij Oranje.”